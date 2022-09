Oppositiepartij PVDA vreest lege stadsloketten door besparingen: “Burgers draaien hiervoor op”

Gent Gents kunstonder­wijs begint schooljaar met wachtlijs­ten: “Tot gisteren nog wanhopige ouders aan de lijn gehad”

De eerste schooldag is nog nooit zo druk geweest op het Secundair Kunstinstituut in Gent als dit jaar. “Normaal zijn we een kleine school”, vertelt directeur Sofie Truwant, “maar we hebben opvallend veel inschrijvingen ontvangen dit jaar. We werken nu zelfs met een wachtlijst.” Waarom zoveel jongeren voor kunstonderwijs kiezen, dat vroegen we hen zelf.

1 september