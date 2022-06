Oppositie eist extra gemeenteraad. “Eind augustus pad debat? Veel te laat!”

Gent De Kijk van Kurt: Boel op de Blaarmeer­sen, aflevering zoveel

Je zou als Gentenaar beginnen hopen op een kille regenachtige zomer. Van zodra de zon en de aangename temperaturen erdoor komen, is het van dattum, dan lezen we de dag erna over problemen aan de Blaarmeersen. De afgelopen dagen flirtte het kwik met de dertig graden en dat zorgde meteen voor ongeziene beelden. En ongezien, dat wil ginder wat zeggen, ze zijn wel wat gewend daar aan het Gentse strand. De voor de veiligheid aangebrachte hekken en kooien zorgden voor ellenlange wachtrijen. Wie binnen geraakte, werd getrakteerd op een hallucinant tafereel. In plaats van met elkaar op de vuist te gaan, zoals dat op de Blaarmeersen gebruikelijk is, haalde een hoop jongeren allerlei wansmakelijke toeren uit met een ter plaatse gevangen karper. Het diertje werd onder meer in het rond gegooid en van de glijbaan gesmeten. De allerdomsten van de al tamelijk idiote meute filmden het gebeuren en postten het op de sociale media. Ik wens hen bij een volgende zwembeurt een ontmoeting toe met een scrotum-happende witte haai. De politie maakte een pv op. De redders van dienst kwamen niet tussen, zij hadden zich in hun toren verschanst. Er werd aanvankelijk aangenomen dat ze daar zaten omdat ze – zoals dat aan de Blaarmeersen wel meer gebeurt – werden geïntimideerd en ze zich uit veiligheidsoverwegingen niet met het gedoe met de karper moeiden. Schepen van Blaarmeersen Sofie Bracke, die er zelf niet bij was, wist ons ervan te verzekeren dat haar redders de hoogte van de toren opzochten om een beter overzicht te krijgen over de situatie. De karper was er vet mee. Schepen Bracke stond op het moment van de dierenmishandeling een maatje te slurpen op de Gentse Maatjesfeesten. Op het podium, voor de lenzen van de persfotografen. Nadat ze er eerder alles aan had gedaan om diezelfde feesten te verbieden. Il faut le faire.

22 juni