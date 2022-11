Opnieuw vertraging voor werken aan Dampoort: zomer 2024 nieuwe einddatum

GentDe werken aan de Dampoort in Gent lopen opnieuw vertraging op. Normaal gezien moesten de werken in het voorjaar van 2023 afgerond zijn. De einddatum is nu verplaatst richting de zomer van 2024.

Gebrek aan bouwmateriaal, defecten aan kritieke installaties of slecht weer. Het lijstje met problemen waar de werfleiders aan de Dampoort op stoten is lang. De rioleringen onder het drukke kruispunt worden volledig vernieuwd. Die werken zijn achter de rug, maar liepen wel stevige vertraging op.

“De grootste hinder aan Gent-Dampoort is bijna voorbij”, klinkt het bij het Agentschap Wegen en Verkeer. “Vanaf 1 december is het noordelijke deel van het Antwerpenplein afgewerkt en gaan de aansluitingen met de Antwerpsesteenweg en de Koopvaardijlaan terug open. De werken verschuiven nu naar het centrale deel van het Antwerpenplein en de aansluiting met de Land van Waaslaan.”

Deze fase duurt tot midden 2023. De einddatum is intussen bijgesteld naar het voorjaar of ten laatste de zomer 2024. Dat is een dik jaar later dan eerder gepland.

Circulatiemaatregelen

Vanaf 1 december vervalt een groot deel van de circulatiemaatregelen in Sint-Amandsberg. Her en der werden er eenrichtingsstraten ingevoerd om sluipverkeer door de woonwijken te beperken. Op een initiatief van stad Gent blijven de maatregelen in de Schoolstraat, Heiveldstraat en Zavelput wél behouden. Die straten liggen in de buurt van scholen.

Concreet blijft de Schoolstraat blijft een éénrichtingsstraat. Verkeer rijdt enkel in de richting van de Land van Waaslaan. In de Heiveldstraat mogen fietsers in twee richtingen blijven rijden, maar het autoverkeer rijdt in één richting tussen de kruispunten met de Bromeliastraat en de Jef Crickstraat. Ook de filter in Zavelput aan de kruising met de Palmendreef blijft in werking. Daar verhinderen paaltjes wagens om door te rijden.

LEES OOK

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.