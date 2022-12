Opnieuw straatfeest na overwinning Marokko. “Iedereen is welkom om mee te vieren”

GentSpektakel in voetballand. Marokko heeft Spanje uit de Wereldbekercompetitie geknikkerd, en dat wordt stevig gevierd in de Brugse Poort. Zingende en dansende mensen zetten de Bevrijdingslaan op stelten, voor de derde keer al. En opvallend: in Gent gebeurt dat telkens zonder problemen.

In café Saray aan het Seghersplein in de Brugse Poort was de spanning te snijden tijdens de wedstrijd, en al zeker tijdens de verlengingen. Eens de wedstrijd op penlaty’s uitdraaide, waren de Gentse Marokkanen - en Turken en anderen die in het café verzameld waren - er iets geruster op. “Onze keeper is veel beter dan die van hen”, klonk het. En ze kregen gelijk. Ook in jeugdhuis Averroes in de Reinaertstraat werd massaal gekeken naar de wedstrijd. Roepen, brullen, juichen, de fans konden hun vreugde niet op bij de overwinning. Marokko haalde nooit eerder de kwartfinales van het tornooi.

En dus werd het feest al snel buiten verdergezet. De politie stond paraat, niet omdat ze problemen verwachtten, wel om de straat af te zetten voor alle verkeer. Want dat er gevierd wordt in de Bevrijdingslaan als Marokko wint, dat weten ze intussen. Voor de derde keer op rij kwamen er muziekinstrumenten aan te pas, en bommetjes. Verder werd er vooral gezongen en gejuicht. Een uitgelaten straatfeest, zonder vernielingen. “In Gent zijn we opgevoed", zei er eentje langs zijn neus weg.

“Proficiat aan de Marrokkaanse vrienden, terechte winnaars en echte leeuwen van de Atlas” reageerde Manuel Mùgica Gonzalez sportief. De voormalige politiewoordvoerder heeft Spaanse roots, en was in café Saray naar de wedstrijd gaan kijken, mét Spaanse vlag. “Waarom niet, we zijn toch allemaal gewoon Gentenaars", luidde de reactie daar. “Iedereen is hier welkom.” En met een knipoog: “zolang wij maar mogen winnen. Of hoe voetbal ook gewoon echt een feest kan zijn.

