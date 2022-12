Opnieuw stemming over parlementaire onschendbaarheid Dries Van Langenhove na klacht van UGent-medewerker, parket vraagt buitenvervolgingstelling

GENTDe plenaire vergadering van de Kamer stemt binnenkort over de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van Dries Van Langenhove. De nieuwe zaak draait rond een Gentse doctoraatsonderzoeker die doodsbedreigingen kreeg nadat hij interne informatie deelde over leden van Schild & Vrienden op een anonieme Twitter-account. Let wel: het parket zelf vraagt de buitenvervolgingstelling voor Van Langenhove.

Even terug naar juni 2019. Sebastiaan Van Severen, de assistent en doctoraatsonderzoeker aan de UGent achter de Twitteraccount Schuld & Vrienden, dient een klacht in tegen Dries Van Langenhove en onbekenden voor doodsbedreigingen en laster. Van Severen schreef in maart 2018 op een anonieme Twitteraccount interne informatie over Schild & Vrienden. Gebruikers van het internetforum 4chan achterhaalden Van Severen zijn identiteit, wat leidde tot doodsbedreigingen aan zijn adres.

Het gerecht startte een onderzoek. Het openbaar ministerie kwam dat toelichten in de Kamercommissie. Het parket vindt dat er twijfels zijn over de rol van Van Langenhove en dat die in zijn voordeel moeten gelden. Zo is er volgens de procureur maar ‘deels' sprake van laster. In mensentaal: Van Langenhove beweerde foutief dat de onderzoeker misbruik maakte van zijn functie bij de UGent om privégegevens te verspreiden, maar het is niet bewezen dat Van Langenhove op dat moment wist dat die informatie fout was. “Er bleken naar aanleiding van het onderzoek geen strafbare bedreigingen te zijn geuit door de heer Van Langenhove aan het adres van klager”, aldus het parket.

Toch stemming

Maar - zo oordeelde de commissie - het is aan de raadkamer, normaal de laatste halte voor de rechtbank, om te beslissen of er voldoende bewijzen zijn om iemand voor de rechtbank te brengen. En dat onderzoeksgerecht kan er een andere mening aan overhouden dan het parket. Als dat zo zou zijn, dan kan de raadkamer dat enkel doen als Van Langenhove zijn onschendbaarheid wordt opgeheven. De plenaire kamer buigt zich wellicht volgende week donderdag over het dossier. Vorig jaar werd de parlementaire onschendbaarheid van Van Langenhove al een eerste keer opgeheven in de nasleep van een Pano-reportage uit 2018.

