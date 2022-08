Opnieuw prijs aan de autokeuring: dit keer lange files aan SBAT Wondelgem

Tijdens de coronaperiode was het enkel mogelijk om op afspraak naar de autokeuring te gaan. Sinds 1 augustus is dat systeem weer afgevoerd, en kan je opnieuw zonder afspraak langsgaan. Dat zorgt voor miserie. Gisteren was het al een drama rond de autokeuring van Sint-Denijs-Westrem aan Flanders Expo, vandaag is het dus prijs in Wondelgem. Waarom iedereen plots zonodig nù zijn of haar auto wil laten keuren, is niet echt duidelijk. In principe moet dat jaarlijks voor voertuigen ouder dan 4 jaar.