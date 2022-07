Opnieuw levenloos lichaam uit water gehaald: slachtoffer zou al een tijdje overleden zijn, geen link met Gentse Feesten

gent Tram ontspoort ter hoogte van Gent-Sint-Pie­ters: dienstrege­ling zwaar ontregeld

Ter hoogte van Gent-Sint-Pieters is deze middag een tram ontspoord. De dienstregeling van tramlijnen 1, 2 en 4 is daardoor zwaar ontregeld. Velen maken gebruik van die tramlijnen om in het centrum te geraken voor de Gentse Feesten. Het is nog niet duidelijk wanneer de normale dienstregeling weer hervat zal kunnen worden.

16 juli