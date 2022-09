Opnieuw klachten na geluidsoverlast in café Shanti, politie maakt nieuw dossier op: “Het zijn de luidruchtige bezoekers op straat die lastig zijn”

GENT 22 procent meer langdurig zieken op 5 jaar tijd: "Mensen aan de slag houden is moeilijk genoeg"

Het aantal Gentenaars dat langer dan een jaar geveld is door ziekte of invaliditeit is sinds 2015 met 22% gestegen. Opvallend: daar zijn coronajaren 2021 en 2022 nog niet in verwerkt. De stad maakt 400.000 euro vrij om hen opnieuw duurzaam te helpen het werk te hervatten én uitval te vermijden. In totaal is 72% van de Gentse beroepsbevolking aan de slag.

