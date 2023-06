Opnieuw incident na examens bij UGent: opnames met spottende opmerkingen over studenten lekt uit

Aan de Universiteit Gent is een opname uitgelekt waarin vier personeelsleden na een examen spottende en neerbuigende opmerkingen maken over studenten. Het zou gaan om een opname van een online examen in het schakeljaar verpleeg- en vroedkunde, en de deliberatie nadien.

Onafhankelijk persoon

“Intussen heeft de institutionele ombudsdienst van de UGent de opnames geanalyseerd. Uit de opnames blijkt dat tijdens het examen en de nabespreking in hoofde van de examinatoren op sommige momenten zaken gezegd en gebeurd zijn die niet stroken met de onderwijsprincipes van de universiteit. De UGent betreurt dit en verontschuldigt zich hiervoor bij haar studenten.” Er wordt nu een onafhankelijk persoon aangesteld om te oordelen of het evaluatieproces correct is verlopen. Bij een eventuele tweede zit zal die ook aanwezig zijn bij de studenten. “Alle betrokken studenten krijgen de kans om in gesprek te gaan over dit incident. We dringen er ten slotte op aan om de opnames niet verder te verspreiden.”