Opnieuw celstraf voor ex-manager Astrid Coppens, die voor 550.000 euro opgelicht zou zijn? “Hij heeft mij op verscheidene vlakken veel pijn gedaan”

Gent De lievelings­plek­ken in Gent van radio- en televisie­ma­ker Joris Hessels (41): “Ik ben een kerkhofwan­de­laar”

Af en toe gaan we op pad met een bekende Gentenaar, en vragen we haar of hem wat haar of zijn lievelingsplekken zijn. Deze keer troont televisiemaker Joris Hessels (41) – bekend van programma’s als Radio Gaga, Gentbrugge, Albatros en het meest recente Taxi Joris – ons mee door zijn Gent.

13 maart