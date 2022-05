Opnieuw brand in Arsenaalsite. Gentse cultuurwereld hard getroffen: “Onze moeite gaat letterlijk in rook op”

GentOp de Arsenaalsite in Gentbrugge is opnieuw een hevige brand uitgebroken. Twee maanden geleden gebeurde dat nog al eens, toen werd de brand aangestoken. De Gentse cultuurwereld reageert geschokt. “We hadden op die locatie grootste plannen.”

“Het is enorm jammer dat de NMBS dit zover heeft laten komen.” Muzikant Frederik Sioen reageert snoeihard op sociale media. Voor de tweede keer dit jaar is op de Arsenaalsite in Gentbrugge brand uitgebroken. Een groep West-Vlaamse ondernemers kocht de site onlangs, maar het domein wacht nog op een invulling.

Op de site moeten op termijn woningen, kantoren en bedrijven komen, maar tegen augustus wou projectontwikkelaar Revive er tijdelijk neerstrijken. Er moesten voor enkele jaren sportterreinen, een microbrouwerij of zelfs horeca op Arsenaal verschijnen. Maar sommige van die plannen zijn steeds moeilijk uitvoerbaar. Midden maart staken onbekenden al het gebouw in brand waar het buurtcentrum zou komen. Dinsdagmiddag ging hal 11 in vlammen op.

(lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm Archiefbeeld: muzikant Frederik Sioen had met grootste plannen op de Arsenaalsite. "Veel van onze moeite gaat nu letterlijk in rook op", klinkt het. © BELGA

Volledig scherm Hal 11 (prominent in beeld) moest het onderkomen worden voor een twintigtal kunstorganisaties. © Antsje Vandenbroeck

Géén sociale controle

Voor de Gentse kunstwereld is de brand een klap in het gezicht. Het ‘Cultuurplatform Gent’ had grootste plannen met de locatie. Culturele organisaties moesten er een betaalbare werkplek krijgen. “Veel van onze moeite gaat nu letterlijk in rook op", zegt Frederik Sioen die het project mee trekt.

“De Arsenaalsite verloedert nu al twee jaar, terwijl wij al lang klaar staan om eraan te beginnen. We werken samen met meer dan twintig spelers uit Gentse cultuursector. Nu zullen we een stuk van onze eigen hal 11 niet meer zullen kunnen gebruiken.”

Volgens Sioen is er al veel te lang géén sociale controle op de site. “Dit terwijl er zoveel organisaties hier zoveel moois zouden kunnen doen”, zegt hij. “Dit soort voorvallen benadrukt nogmaals dat een tijdelijke invulling wel degelijk een oplossing kan bieden. De brand had vermeden kunnen worden. Dju toch!”

Betere omheining

Rond 15.00 uur was de brand onder controle. Brandweerlui konden er voor zorgen dat het vuur niet oversloeg van hal 11 naar andere gebouwen. Hoe de brand dit keer ontstond, is dus voorlopig niet geweten. De NMBS gebruikte de hal jarenlang als schrijnwerkerij. Mogelijks staken enkele onverlaten het hout in brand. Het parket van Oost-Vlaanderen stelde een branddeskundige aan.

Voor Revive betekent het voorval sowieso een stevige streep door de rekening. “Op de Arsenaalsite werken we samen met non-profitorganisaties die er voor een lage prijs dingen kunnen organiseren”, liet zaakvoerder Nicolas Bearelle na de eerste brand verstaan. Eens de tijdelijke invulling van start gaat, komt een betere omheining. “Maar hermetisch afsluiten, dat lukt natuurlijk nooit.”

LEES OOK

Volledig scherm Brand op de Arsenaalsite. © Antsje Vandenbroeck

Volledig scherm Brand op de Arsenaalsite. © Cedric Matthys