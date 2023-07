Opnieuw acties aan Delhaize Ledeberg, Watersportbaan en Wondelgem

Op zaterdagochtend wordt er opnieuw gestaakt in verschillende filialen van supermarktketen Delhaize. De personeelsleden voeren nog steeds actie tegen het plan van Ahold om 128 winkels in eigen beheer over te laten aan zelfstandige uitbaters. Vakbonden voerden maandenlang tevergeefs actie. Ze dringen nu aan op meer sociaal overleg. Momenteel zijn de winkels gesloten.

Gesloten deuren bij Delhaize Ledeberg op zaterdagochtend. Net zoals bij de filialen aan de Watersportbaan en in Wondelgem. Deze winkels zijn momenteel nog in handen van Delhaize, maar de raad van bestuur besliste eerder dit jaar om de winkels te laten overnemen door individuele franchisehouders. Die beslissing resulteerde in een golf van protestacties en vandalisme. Ook vandaag wordt er opnieuw gestaakt. “De winkel is momenteel gesloten, al zijn er enkele personeelsleden en jobstudenten aan het werk”, zegt Jan De Wit van ACV Puls. “Of dat ook in de namiddag zo zal zijn, hangt af van de bereidwilligheid van de actievoerders.”

Stakingsrecht

In Gent kwam het enkele maanden geleden tot een kleine slag tussen deurwaarder en actievoerders. Bij een actie aan één filiaal werden toen verschillende actievoerders opgepakt. Afbreuk van het stakingsrecht, volgens de vakbond. Hinderen van de werkzaamheden volgens Delhaize, maar de eersten kregen van de rechter gelijk. “Met deze beslissing willen we ook verder en duidelijk maken aan Delhaize dat de strijd wat ons betreft nog niet over is”, klinkt het bij De Wit.

Op dinsdag is er opnieuw een raad van bestuur gepland bij Delhaize. “Het personeel wil een onderhandeld sociaal plan”, klinkt het bij Katrien Degryse van socialistische vakbond bbtk. Intussen beloofde Delhaize wel al een premie voor het personeel in de getroffen winkels, maar dat is volgens vakbonden niet voldoende. “Je zou dertien weken voor de sluiting actief moeten werken, wat verder zeer onduidelijk gedefinieerd is. Of je mag staken of ziek zijn in die periode, ligt namelijk niet vast. Het gaat volgens mij om een zoethoudertje”, vult De Wit nog aan.

Wanneer de franchisebeweging op gang komt is momenteel nog niet duidelijk. Eerdere grote herstructureringen werden in de zomer aangekondigd.

