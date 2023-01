Opnieuw 80 fietsers op spoed na valpartijen op gladde wegen: bruggen en rand rond Gent liggen er spekglad bij

Tien fietsers in het Jan Palfijnziekenhuis, twintig in het UZ, vijfentwintig in AZ Sint-Lucas en evenveel in AZ Maria Middelares en dat allemaal voor 11 uur. Hoewel er gewaarschuwd was voor gladheid en ijzelplekken en er overal gestrooid werd, waren er deze ochtend toch opnieuw problemen.