Opnieuw 2,3 miljoen voor restauratie van de Vooruit: “Gevels en daken van de achterbouw, en interieur theaterzaal”

In 2019 ging een vijf jaar durende restauratiecampagne van start in de Vooruit in Gent. Voor de restauratiecampagne is een totaalbedrag van 10,8 miljoen euro voorzien. Vooruit bestaat al meer dan 100 jaar en kent een rijke geschiedenis. “Het gebouw, ooit het Feestpaleis van de socialistische arbeidersbeweging, vertelt het verhaal van de industriële revolutie, sociale ongelijkheid, sociale en politieke emancipatie en een groeiende welvaart”, klinkt het bij Matthias Diependaele. “Het gebouw vertelt het verhaal over het socialisme in onze contreien en de uitbouw van de verzorgingsstaat. Investeren in dit erfgoed is onze geschiedenis en identiteit bewaren en het monument operationeel houden als cultuurtempel voor ons en toekomstige generaties.”