Oplichter (27) verschijnt voor rechter: “Zelfs eenzame bejaarden in het rusthuis waren niet veilig voor u”

Gent Boekenwin­kel De Kaft bestaat 50 jaar: “We zijn altijd meegegaan met de tijdsgeest”

We leven in een digitale wereld, en toch blijven mensen boeken kopen. Dat weet Leen Van der Poten (48) als geen ander. Dit jaar viert ze het 50-jarig bestaan van haar boekhandel De Kaft, dat Gent al heeft rondgereisd maar vorig jaar weer een vaste thuis vond in de Nederkouter. Een hemel voor liefhebbers van tweedehandsboeken en strips.

3 mei