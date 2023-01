Opkomende vrouwelijke hiphop-artiesten strijden om voorprogramma van Miss Angel tijdens freestage van Hip Hop Hooray

Hip Hop Hooray is dé referentie wat betreft hiphop in Gent. De organisatie probeert hiphop in al haar facetten in de kijker te zetten. Zo worden er workshops, jams, festivals en live optredens georganiseerd. Vaak komen er grote namen aan bod, maar evengoed wil de organisatie zich inzetten om jonge artiesten de kans te geven zich te ontwikkelen.

Freestages

“We hopen dat er bij de volgende freestage zowel mannelijke als vrouwelijke artiesten zich zullen opgeven, want we willen absoluut inclusief zijn. Maar we begrijpen het wel dat de drempel voor sommigen te hoog is. We gaan evalueren hoe we de volgende editie zullen aanpakken”, zegt Mathieu Brouillet. Wie de artiesten aanstaande vrijdag aan het werk wilt zien, is welkom Bij de Vieze Gasten vanaf 19.30 uur.