Opgraving van tweelingmeisjes bewijst dat ouders tien jaar lang aan verkeerd graf rouwden: “Er wacht hen een nieuw verwerkingsproces”

GENT “Kiezen tussen een luier verversen of troosten, dat wil je niet”: Kinderbege­lei­ders sluiten vrijdag de deuren en komen op straat

Het rommelt in de crèches en buitenschoolse opvangen. Al jaren staat de sector onder druk: vacatures raken niet ingevuld en de werkdruk wordt steeds groter. Vrijdag sluiten veel crèches de deuren. “Ouder steunen ons in deze actie. Je wil je kind in de beste omstandigheden afgeven en dat kunnen we nu niet altijd garanderen”.

23 maart