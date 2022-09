Opgepast! Vanaf 1 oktober zijn verkeersborden voor ‘fietsstraten’ in Gent opnieuw geldig: “Het Koninklijk Besluit is aangepast”

GentVanaf 1 oktober mag er opnieuw gecontroleerd worden in de fietsstraten in Gent. Door een wetswijziging waren de verkeersborden niet langer geldig. “Maar dat probleem is nu van de baan”, aldus schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen).

Een fietser inhalen in een fietsstraat kan in Gent tot nog toe quasi ongestraft. Sinds begin dit jaar werden er slechts 52 bekeuringen uitgeschreven. Een cijfer dat in het niets valt als je vergelijkt met bijvoorbeeld Mechelen. Daar gingen maar liefst 1.828 automobilisten op de bon.

De kwestie leidde enkele dagen geleden nog tot een verwoede discussie in de gemeenteraad. Volgens burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) kan de politie -De Clercqs bevoegdheid- niet langer bekeuren omdat er geen reglementaire verkeersborden staan. “Klopt”, zegt schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) nu, “maar vanaf 1 oktober is dat probleem van de baan.”

Door een gekke kronkel in de wet was het bord dat het einde van een fietsstraat aanduidt sinds augustus vorig jaar niet langer geldig. De Stad Gent werkt met zogenaamde zonale borden. Met telkens 1 bord wordt het begin en het einde van een fietsstraat aangeduid. Maar door de aanpassing moest plots na elk kruispunt een nieuw verkeersbord komen, wat in Gent nooit gebeurde.

Volledig scherm Het bord F113 dat het einde van een fietsstraat aangeeft, was niet langer geldig. Maar dat is nu rechtgezet met het nieuwe Koninklijk Besluit aldus Fietsberaad Vlaanderen. © RV

“Intussen is het Koninklijk Besluit echter aangepast”, aldus Watteeuw. “Er kan dus opnieuw gecontroleerd worden.” Dat bevestigt ook kenniscentrum Fietsberaad Vlaanderen. “Door de wetswijziging in 2021 kampten veel steden en gemeenten met hetzelfde probleem", weet coördinator Wout Baert. “We hebben er dan ook bij de federale overheid op aangedrongen om de wet terug te draaien.”

Vraag is nu of Gents burgemeester De Clercq de politie zal opdragen om opnieuw in te zetten op de fietsstraten. Op het kabinet wordt voorlopig afwachtend gereageerd. “We zitten maandag samen met schepen Filip Watteeuw en de politie. Dat overleg komt er op ons initiatief. Ook wij willen graag duidelijkheid in deze situatie.”

