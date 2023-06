Opgeluchte reacties na redding van AVS. “Grote nieuwe stap na 35 jaar”

Sam Baro zet z’n schouders onder de regionale zender AVS, en zijn parcours kennende, kan dat niet mis lopen. Met een put van meer dan 2 miljoen euro te dempen, is er echter werk aan de winkel. “Ja, we waren op de hoogte van het feit dat er onderhandelingen waren, maar met wie of wat, dat wisten ook wij niet”, zegt Lucy De Zutter, hoofdredacteur van AVS nieuws. Of ze opgelucht is? “Uiteraard, al was ik ervan overtuigd dat het wel goed zou komen. We gaan ook pas juichen als de rechtbank akkoord gaat, maar ik heb er vertrouwen in. Als nieuwszender liggen we immers zeer goed in de markt, onze waarderingscijfers zijn goed. We zijn best wel wat waard, als zender. Er waren dan ook meerdere kandidaten.”