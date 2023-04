Opgelet! Dit weekend ‘s nachts extra hinder op E40 en R4 in Zwijnaarde: rijstroken afgesloten

Drongen loopt laatste keer voor Emilie Leus, die stierf door dronken bestuurder: “Gelukkig zullen haar vrienden altijd blijven langskomen”

Drongen bij Gent kleurde vandaag blauw. Meer dan 2.000 deelnemers trokken een T-shirt aan voor de allerlaatste stratenloop ‘Run for Emilie’. In november is het 14 jaar geleden dat Emilie Leus (18) van de baan werd gemaaid door een dronken bestuurder. Het meisje en twee andere fietssters kwamen om het leven. Nicolas De Vos (32) – de enige die het ongeval toen overleefde – was er vandaag ook opnieuw bij, net als Emilies papa Vincent. “Emilie zou zeker ook al kinderen hebben gehad, denken we soms.”