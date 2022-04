Opera geeft geheimen prijs: salons waren vroeger kleurrijk en fleurig

Levendig

Onderzoekers hebben nu in de drie salons - de Foyer, de Redoutezaal en de Lullyzaal - op sommige plaatsen liefst 14 verflagen uit verschillende decoratieperiodes blootgelegd. Het interieur van die zalen werd doorheen de jaren immers meermaals overschilderd. Wat blijkt? De oorspronkelijke kleuren waren een pak fleuriger dan de huidige, bruinachtige tinten. Die oorspronkelijke kleuren gaan terug tot de eerste helft van de 19de eeuw, toen de opera gebouwd werd. De Lullyzaal bijvoorbeeld, de meeste spectaculaire van de drie pronksalons, werd in de verf gezet met lichtblauwe en lichtroze tinten. Er zijn ook kleurrijke decoraties ontdekt. In de Foyer bijvoorbeeld werd een rood arabeskmotief blootgelegd op een witte achtergrond met groene biezen, in de Lullyzaal brachten de onderzoekers dan weer een geschilderde feniks aan het licht.Grondig onderzoek moet nu een gefundeerde beslissing mogelijk maken over welke restauratie historisch het meest correct en waardevol is, en wat technisch haalbaar is.