Opera door open ramen. “In stilte genieten van muziek kan zalig zijn, maar muziek delen is dat nog meer”

Man (57) komt om het leven na val uit apparte­ments­ge­bouw: parket onderzoekt ‘verdacht overlijden’

Een 57-jarige man is donderdagochtend om het leven gekomen in de Stoppelstraat in Gent. Het slachtoffer viel van het balkon van een appartementsgebouw. Er werd nog een reanimatiepoging ondernomen, maar tevergeefs.