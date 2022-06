Openingsexpo Wintercircus krijgt meer dan 5.000 bezoekers over de vloer

Gent Fietser en vrachtwa­gen­chauf­feur staan terecht voor vechtpar­tij aan Delhaize: conflict laait weer op in rechtbank

Een fietser en een vrachtwagenchauffeur riskeren elk een werkstraf voor feiten van wederzijdse slagen en verwondingen. De twee kregen het met elkaar aan de stok na een dispuut ter hoogte van de parking van de Delhaize in Wondelgem. Het ging er meteen agressief aan toe. Vlak voor ze elkaar in de ogen keken in de rechtbank, liepen de twee elkaar bij de ingang van het gebouw tegen het lijf. De politie moest ter plaatse komen om de gemoederen te bedaren.

