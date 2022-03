Openbaar ministerie gaat in beroep na vrijspraak jongeman (23) in verkrachtingszaak

Gent 5 JAAR CIRCULATIE­PLAN. De wandelbus: van een lastminute-idee tot een financiële kater

Het circulatieplan viert op 3 april zijn vijfde verjaardag. We blikken terug op wat er toen leefde, zoals het idee van de Wandelbus. Er is behoorlijk gelachen om de traagste bus van het land. Het ding heeft uiteindelijk van half april 2017 tot eind augustus 2021 door het centrum gereden. Nochtans stond het oorspronkelijk niet eens in de planning om zoiets te doen in Gent. Maar de nakende invoer van het circulatieplan riep zoveel protest op, dat de liberalen schrik kregen, en ‘een oplossing’ wilden om het centrum bereikbaar te houden voor mensen die slecht te been waren.

29 maart