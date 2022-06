Open brief van een Gentse directeur aan toekomstige leerkrachten: "Die euforie na een goede les, dat is het waard”

GENTHet lerarentekort is niet meer weg te slaan uit het nieuws, en we worden om de oren geslagen met getuigenissen over werkdruk, administratie en overvolle klassen. Maar Olivier Szafiro, de directeur van de IVG-school in Gent, wil potentiële leerkrachten een hart onder de riem steken. Een positieve boodschap. Hij schreef zijn toekomstige collega’s een brief.

Beste toekomstige leerkracht,

Misschien ben je op dit ogenblik nog niet werkzaam in het onderwijs maar overweeg je dit al een tijdje. Door omstandigheden heb je nog geen gehoor kunnen (durven?) geven aan een stemmetje in je hoofd dat je toefluistert dat je maar één keer leeft en dat je voor je passie moet gaan.

Misschien heb je al altijd de droom gekoesterd om voor de klas te staan, om met jongeren te werken, terwijl het leven je heeft gebracht waar je nu bent, ondanks dat brandend vuur in je hart. Je weet wel, diep van binnen,dat je plaats in de klas is…. maar je twijfelt nog.

Het is overal iets

Wellicht heb je de laatste tijd zoveel negatieve berichtgeving over het onderwijs gelezen of gehoord dat de moed je wat in de schoenen is gezakt om de grote sprong van de comfortzone van je huidige job naar het wispelturige onderwijsveld te wagen. Misschien ben je door alle negatieve berichtgeving zelfs gerustgesteld dat je die sprong niet hoeft te wagen.

Wel, vele verzuchtingen van je toekomstige collega’s zijn zeker terecht, maar graag herinner ik je ook aan wat je eigenlijk al weet: het is overal iets!

Dat neemt niet weg dat een job in het onderwijs wel degelijk iets is voor jou: volg gewoon je hart, er gebeuren zoveel fantastische zaken in een school, in de klas, de leraarskamer, de speelplaatsen. Er is dat gevoel van euforie dat je zal voelen na een geslaagde les. Je zal oogjes zien fonkelen van aan je lippen gekluisterde leerlingen.

Je zal oprecht bedankt worden, meer dan eens, door leerlingen en ouders die erkentelijk zijn voor je inspanningen. Je zal vrijdagnamiddag, na een harde werkweek, nog even met de collega’s een glas drinken en samen de wereld verbeteren en moppen tappen.

Er zullen leerlingen vragen of je komt meevoetballen en sommigen willen graag weten waar je op reis gaat of wat jij nu denkt van de situatie in Oekraïne. Je zal boeiende uitstappen plannen en met even enthousiaste collega’s met veel passie projecten in elkaar steken. Je zal overbezorgde aanvangsbegeleiders rond je hebben die als een moederkloek over je waken.

Jij maakt verschil

Denk aan het plezier dat je zal beleven bij het in elkaar steken van een goede les, volgens jouw inzichten, met jouw creatieve geest, met veel illustraties en spannende anekdotes, uit het leven gegrepen en, waarom niet, met een goeie schep overdrijving er bovenop!

Jij maakt het verschil, toekomstige collega. Jouw talent en jouw enthousiasme zullen aanstekelijk werken, zowel voor je toekomstige leerlingen als voor je toekomstige collega’s.

Laten we samen verder bouwen aan inspirerende scholen, waar collega’s er zijn voor elkaar, waar momenten van vreugde en verdriet met elkaar worden gedeeld.

Wees maar zeker dat in vele scholen sommige collega’s vrienden voor het leven worden. Heel dikwijls zullen, met jouw energie, talent, passie, inzet en menslievendheid, kwetsbare jongeren de goede richting uitgaan. Dankzij jou. Ja, je zal jongeren letterlijk redden, beschermen, opwaarderen, reconstrueren! Onderschat deze ongelofelijke kracht niet de je bezit en nog niet hebt durven, kunnen inzetten.

Dus, waarde toekomstige collega, geef aan jezelf eindelijk toe dat je een geboren leerkracht bent en ga als de bliksem naar je natuurlijke habitat: de klas!

De jeugd heeft jou en je ervaringen en je liefde nodig, dringend! Ga ervoor!

Olivier Szafiro, directeur IVG-School, Gent.

