Opbouw van vernieuwd Gent Jazz gestart: Bijlokesite tijdelijk een bouwwerf

Terwijl Gentse politie straatra­cer contro­leert, scheurt een tweede snelheids­dui­vel hen voorbij tegen 140 kilometer per uur

De Gentse politie werd zaterdagavond opgetrommeld voor een geval van straatracen in de Afrikalaan, waarde maximale snelheid 50 kilometer per uur bedraagt. Twee motorrijders van de Verkeersdienst kwamen ter plaatse en onderschepten een voertuig, op basis van de beschrijving van de melder. Hierop kwam een tweede wagen voorbij hen gereden met een snelheid van 140 kilometer per uur...