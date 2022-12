Opbouw van start ondanks voorspelde rukwinden, maar onzeker tot vanavond of nieuwjaarsvuurwerk zal doorgaan

Gent Is het einde van de parkeerme­ter in zicht? Al vier op de tien straatpar­keer­ders in Gent betalen ticket met gsm

Vier op de tien automobilisten die in Gent hun wagen op straat parkeren, betalen al mobiel. De cijfers zitten al jaren in stijgende lijn. De Stad Gent denkt daarom stilaan na over de toekomst van haar parkeermeters. “Naar alle waarschijnlijkheid plaatsten we in 2017 de laatste generatie”, zegt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen).

