Opbouw Gentse Winterfeesten gestart, aftellen naar de opening van de kerstmarkt

Look i Like is opnieuw organisator van wat zij de Gentse Winterfeesten hebben gedoopt, een uitgebreide kerstmarkt die zich uitstrekt van het Sint-Baafsplein over het Braunplein, doorheen Klein Turkije tot op de Korenmarkt. Duizenden lichtjes, honderden kraampjes, tientallen kerstbomen en meerdere bars maken dat er voor iedereen wel iets te beleven valt in de eindejaarsperiode. Het reuzenrad komt terug en de weihnachtspiramide zal op het Sint-Baafsplein staan. Het enige wat niet meer terugkomt is de ijsschaatspiste onder de Stadshal. Die wordt vervangen door een 400 vierkante meter grote rolschaatspiste. Tickets daarvoor kunnen nu al besteld worden via de website van de Gentse Winterfeesten. En wie toch absoluut ijs wil, heeft Gent nog altijd de overdekte ijsbaan Kristallijn.