Op zoek naar een betaalbare parkeerplaats in Gent? Wij wijzen je de weg naar de goedkoopste parkings

GENT Provincie heeft half miljoen euro veil voor Gentse fietspaden

Twee fietspaden die de komende tijd in Gent worden aangelegd, krijgen extra steun van de provincie. Die kan voor 40 tot 100 procent van het totaalbudget tussenkomen als het over belangrijke punten in het fietsroutenetwerk in Oost-Vlaanderen gaat.

14 april