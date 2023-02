Op zoek naar de geknipte school? GO! Gent-onderwijs zet weekend de deuren open voor leerlingen én zij-instromers

GENTOp zoek naar een school: 't is een hot topic bij ouders van leerlingen uit het zesde leerjaar, want de centrale aanmeldingsdatum komt dichterbij. Bij het GO!-onderwijs in Gent hebben ze daarom een infodag waar alle 33 scholen van de groep aanwezig zijn. Dit jaar kunnen ook potentiële leerkrachten tijdens dat weekend terecht voor de jaarlijkse jobbeurs van de scholengroep: GO! Teach.

Een school met focus op talen of toch maar STEM? Latijn of voorbereiding op de koksschool? En welke opties geef je in tijdens de centrale aanmelding voor de middelbare scholen, want niet kiezen is sowieso verliezen. Ouders van zesdejaarsleerlingen breken er zich rond deze tijd het hoofd over en lopen met hun kroost verschillende opendeurdagen af. Voor de GO!-scholen in Gent kan je daarom op 11 februari terecht voor een beurs waar alle 33 scholen aanwezig zijn, met directie én leerkrachten.

Speeddating voor ouders én kinderen

“We komen hier als scholengroep aan tegemoet door alle informatie over onze scholen en hun aanbod te bundelen op één plek: de GO! Explore beurs. Op zaterdag 11 februari 2023 kunnen ouders en kinderen op één locatie kennismaken met het aanbod van al onze scholen en met onze directies en leerkrachten. De weken na de beurs kunnen ze dan de scholen zelf bezoeken op de eigen infomomenten”, zegt Nathalie Vanden Bossche, coördinerend directeur secundair onderwijs van het GO! in Gent.

Uit onderzoek van de UGent, het zogenaamde ‘Transbaso’-onderzoek dat in Gent en Antwerpen georganiseerd werd tussen 2014 en 2014, blijkt dat ouders de doorslaggevende factor zijn in het kiezen van een secundaire school. Logisch, weet Karin Goosen van de UGent. “In feite zijn leerlingen op twaalf jaar nog te jong om een onderbouwde studiekeuze te maken. Op die leeftijd moeten kinderen vooral nog veel ervaringen opdoen en van dingen kunnen proeven. Dat kan in feite al vanaf de kleuterschool tot in de eerste graad van het secundair.” Daarom is er op 11 februari ook een interactief gedeelte voorzien, vandaar ook de naam van het evenement, GO! Explore.

De geknipte school

Maar dat is niet het enige evenement dat begin februari doorgaat op de Hazenakker. Het GO! organiseert namelijk ook al even de jobbeurs GO! Teach. Elk jaar zoekt de groep zowat 300 leerkrachten en andere personeelsleden, ter vervanging of voor vaste opdrachten. Omdat directies al te vaak zich door een stapel cv’s moeten werken en het toch makkelijker praten is over een tasje koffie, is de beurs elk jaar een doorslaand succes. Het is zo voor de scholen ook iets makkelijker om een goede match te vinden. Ook dit jaar worden er weer talloze leerkrachten-in-opleiding en zij-instromers verwacht. Onder andere HOWEST en HOGENT zetten mee hun schouders onder het evenement, maar ook zij-instromers zijn dus welkom. Inschrijven is verplicht.

GO! Teach : vrijdag 10 februari van 16u tot 18u - Sporthal GO! Campus Gentbrugge, Hazenakker 1. Alle info en (verplichte) registratie op de facebookpagina.

GO! Explore: zaterdag 11 februari van 10u tot 17u op het domein van GO! Campus Gentbrugge: pendeldienst voorzien vanaf een aantal P+Rides in Gent. Meer info op https://www.goexplore.gent/beurs

