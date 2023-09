“Op één uur kunnen ze al heel wat”: op bezoek bij OKAN-school Toren Van Babel

NET OPEN. Johan opent in Oudburg zijn tweede Yo’s Place: “Een derde graag in Japan, als het kan”

Met Yo’s Place in Oudburg opende Johan Leeman (60) zijn derde café in Gent. Ook het gelijknamige café op de Korenmarkt én legendarisch café het Gouden Mandeken op de Pensmarkt baat hij uit. Maar Johan is naar eigen zeggen allesbehalve een cafébaas: “Ik start graag dingen op. Maar eens een project af is, heb ik het volgende nodig”