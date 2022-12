Op deze parking aan Flanders Expo stortte ooit de eerste Belgische meteoriet neer: “De steen is vandaag minstens 20.000 à 30.000 euro waard”

Gent Chinese drugsbende opereert vanuit Spanje en stuurt 2.300 kilogram cannabis Europa in via postpakket­ten: vier personen aangehou­den

De raadkamer in Gent heeft de aanhouding van vier leden van een Chinese drugsbende met minstens een maand verlengd. Het viertal werd aangehouden na doortastend onderzoek van het parket van Oost-Vlaanderen. De Chinese bende smokkelde cannabis naar Spanje. Daar werden er vervolgens grote hoeveelheden drugs over heel Europa verstuurd via... postpakketten.

13 december