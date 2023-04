Op deze 6 plekken in Gent kan je paaseitjes rapen dit weekend

Van stoere urban dance tot rommel­markt en luxueus ontbijt: onze vijf tips voor het paasweek­end in de regio Gent

Voor wielerliefhebbers is er tijdens het paasweekend uiteraard Parijs-Roubaix, maar als mannen met geschoren benen die over kasseien dokkeren je Siberisch koud laten, zijn er genoeg alternatieve activiteiten in de regio Gent tijdens het weekend van 8, 9 en 10 april. Met onze tips kan jouw verlengd weekend alvast niet meer stuk.