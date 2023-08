Op bezoek in het nooddorp in Gent, waar Oekraïense vluchtelingen thuis zijn: “Ik dacht maandenlang in een tent te moeten slapen”

“Wij helpen ouders ook met pakweg Electrabel of kinderbij­slag”: op bezoek bij school De Feniks, in een van de meest kansarme wijken van Gent

Onbetaalde facturen, lege brooddozen en onregelmatige afwezigheden. Het is slechts een greep uit de vele obstakels waarmee sommige leerlingen op de Jenaplan-school De Feniks in Gent kampen. Daarom schakelen leerkrachten en personeel een tandje hoger om de kansarme leerlingen bij veel meer dan enkel de leerstof te ondersteunen. “Er zit hier een meisje uit een dakloos gezin op school. Als ik je niet zeg wie dat is, dan zie je dat niet.” Wij liepen een dagje mee door de gangen van deze school in de Brugse Poort.