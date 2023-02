Op 3 jaar tijd ruim 30% meer aanvragen voor psychologische hulp bij OCMW

Wachtlijsten, patiëntenstops en doorverwijzingen: het pad naar hulp voor mentale problemen gaat niet altijd over rozen. Tijdens en na de covidpandemie steeg de vraag naar hulpverlening en dat voelt ook het Gentse OCMW, dat bijstand voorziet voor wie dat moeilijk zelf kan betalen. Het aantal mensen dat daarvoor beroep doet op het OCMW is ook gestegen, met ruim 30 procent over drie jaar tijd. Dat bevestigt Coddens na een vraag van partijgenote Emilie Peeters.

Privé

“In 2022 kregen 2260 cliënten psychologische hulp via de psychologische dienst van ons OCMW. We zien deze cijfers elk jaar stijgen. Zo waren er in 2019 1668 mensen in begeleiding en is dit in 2022 al gestegen naar 2260 mensen. Eind 2020 zijn er wel 5 bijkomende psychologen gestart met relancemiddelen. Eén daarvan ter versterking van de psychologische dienst OCMW”. Vier daarvan werken ‘outreachend’, zoals dat heet en zijn dus aan de slag in wijkgezondheidscentra.