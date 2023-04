Op 2 jaar tijd 3.000 lichtjes en andere fietsbenodigdheden verkocht uit ‘Fiets-O-Mat’

Trouw, communie of lentefeest op til? Kies uit 7 bijzondere feestloca­ties in Gent en omstreken

De lente is doorgaans het startschot voor het trouwseizoen én de periode waarin heel wat communie- en lentefeesten op de planning staan. Zoek je naar een geschikt plekje om je belangrijke dag te organiseren, nu of binnen afzienbare tijd? Dan hebben we goed nieuws voor jou, want onze redactie koos zeven feestlocaties in de regio Gent voor je uit: van Bassin in Wetteren tot Alix Table Jardin in Gent.