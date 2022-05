Oostakker viert feest: dorsplein eindelijk af na drie jaar werken. “Het ziet er zoveel beter uit dan ervoor”

Isabelle Van Acker (39) woont even lang in Oostakker als de werken aan de gang zijn, maar haar zus Saskia (37) is al langer deel van de Gentse deelgemeente. “Ik woon aan de ene kant van het dorpsplein, Isabelle aan de andere kant”, zegt ze. “We moesten tot nu toe altijd omrijden om naar elkaar te rijden, maar dat is gelukkig voorbij.” De zussen zijn dus blij met het einde van de werken, maar ook met het resultaat ervan. “Het ziet er zoveel beter uit dan ervoor”, zeggen ze tevreden. “Hiervoor was er amper groen te bespeuren.”

Het dorpsplein en de omliggende straten hebben drie jaar in de werken gezeten. Om de rioleringen her aan te leggen, met gescheiden regen- en afvalwater, maar ook om meer groen te voorzien op het dorpsplein en minder autoverkeer. Niet alleen de inwoners, maar ook schepen van stedenbouw Filip Watteeuw is content met het resultaat. “Eindelijk is er geïnvesteerd in Oostakker, dat was al vele jaren niet gebeurd”, zei hij op het dorpsfeest dat zaterdag gehouden werd om het nieuwe dorpsplein in te huldigen. “Het plein lag er maar triestig bij. Het was geen plek waar je gezellig kon samenkomen. Dankzij de werken, is er ruimte voor ambiance zoals vandaag.” De dorpsbewoners konden genieten van allerhande optredens, eetstandjes, een paardenmolen en meer.