Oost-Vlaams parket seponeert klacht tegen Conner Rousseau: “Geen elementen die wijzen op strafbare feiten”

Negen secundaire scholen stappen in proefpro­ject tegen onbetaalde schoolfac­tu­ren: “Eerst kijken waar de kosten lager kunnen”

In de Gentse stadsscholen blijft ruwweg 6% van de schoolfacturen onbetaald. Met een nieuw proefproject waar Stad Gent zelf ook in investeert, wil vzw Krijt de schoolfacturen in eerste instantie verlagen. Negen secundaire scholen tekenen in, zij zetten de komende twee jaar in op een doordacht kostenbeleid. Het project is netoverschrijdend.