Oorlogsheldin, meer dan dertig jaar verpleegster in Afrika en piloot: Gentse Alphonsine viert honderdste verjaardag

Alphonsine is niet wat je zou verwachten van een honderdjarige. Wanneer de bel gaat, geraakt ze vlotjes haar zetel uit om te kijken wie er aan de deur is. Haar kleinzoon Michael doet de deur open. “Een journaliste, Mamy”, glundert hij. “Welkom, welkom”, zegt Alphonsine met een brede glimlach en glinsterende ogen. Ze ziet er geen dag over de zeventig uit. In de woonkamer schenkt haar onderbuurman Jean-Pierre glaasjes champagne in. “Het is een fenomeen”, grinnikt hij. “Ze rijdt nog steeds met de auto, en goed ook. Bankieren doet ze online. Voor de pandemie ging ze nog elke week naar de yogales.”

Koken doet Alphonsine ook nog elke dag. Vlaamse kost, maar soms ook Afrikaans. Dat heeft ze geleerd door dertig jaar in Congo te wonen. “Ik ben geboren in Lokeren”, legt ze glashelder uit aan schepen Isabelle Heyndrickx die dinsdag een bezoekje komt brengen naar aanleiding van haar verjaardag. “Ik ben daar tot mijn achttiende naar school gegaan. Erna ben ik naar Frankrijk getrokken om voor verpleegster te studeren, maar toen brak de oorlog uit.” Twee dagen voor haar achttiende verjaardag sloot Alphonsine zich aan bij de ‘defence pacific’. “Doden oprapen, gewonden verzorgen. Tussen de bombardementen door. Met gevaar voor eigen leven, maar als je achttien bent, sta je daar niet bij stil.”

Volledig scherm Alphonsine met haar kleinzoon Michael, zijn vrouw Tanja, de onderburen Jean-Pierre en Loo waar ze een hele goede band mee heeft en schepen Isabelle Heyndrickx. © Jill DHondt

Oorlogsheldin, verpleegster, moeder en piloot

De dappere Alphonsine hielp ook gevangenen bevrijden. Tot ze gepakt werd en enkele maanden in de Nieuwewandeling moest verblijven. Erna keerde ze terug naar Frankrijk om haar studies verder te zetten, maar ook om Belgen naar Spanje te smokkelen. “Toen ik terugkwam hebben ze me weer opgepakt en naar Brussel gebracht. Een dokter heeft me toen buiten geholpen.” De Lokerse keerde terug naar Frankrijk om haar opleiding af te maken, maar reisde erna - via Spanje en Portugal - door naar Congo. Daar heeft ze 34 jaar gewoond en gewerkt.

Niet lang na haar aankomst, leerde ze haar man kan. Ze kregen samen twee kinderen, waar Alphonsine alleen voor zorgde toen haar echtgenoot vroeg stierf. Toch werkte ze verder als verpleegster. Eerst in de Force Publique, later aan de Union Minière. “Er is een prachtig Vlaams gezegde”, blikt de honderdjarige terug. “Waar een wil is, is een weg. Het was niet altijd gemakkelijk, maar als het moet, dan moet het” Alphonsine haalde zelfs haar vliegbrevet. Ze zou haar hele leven in Congo gebleven zijn, maar toen ze ernstig ziek werd, was ze genoodzaakt om terug te keren.

Van Congo naar Gent

Eens ze hersteld was, ging Alphonsine in de Walen wonen waar ze nog een aantal jaar als verpleegster werkte. Ze stapte opnieuw in het huwelijksbootje met een man die ook zijn partner was verloren. Een Gentenaar. “Voor hem ben ik naar Gent verhuisd. Hier, op deze plek op de Hagelandkaai, woon ik nu al veertig jaar.” Af en toe kan ze nog eens haar Swahili, Lingala of haar Tshiluba oefenen, en daar is ze blij om.

Honderd

Of ze ooit teruggekeerd is naar haar geliefde Afrika? Nee. “Ik heb het mooi verlaten. Dat was een heel ander leven toen. Middenin de brousse woonden we. Ik wil de herinneringen van toen niet aantasten.” Plus, Alphonsine heeft hier haar leven opgebouwd. Haar twee kinderen zorgden voor vijf kleinkinderen en elf achterkleinkinderen. “Mijn achterkleinkind is aan het proberen voor een kindje, ik hoop dat ik dat nog mag meemaken. Ik zou ook nog graag eens op cruise gaan, maar mijn huisarts raadt het af. Tien jaar geleden heb ik nog een cruise gedaan naar de Caraïben, waar ik tussen de dolfijnen heb gezwommen.”

Het is duidelijk: Alphonsine weet wat leven is. En toch zou ze het gemakkelijk kunnen loslaten. “Is het morgen of overmorgen gedaan, dan is het gedaan. Ik heb mijn leven gehad, met mooie en moeilijke momenten. Ik zou er niets aan veranderen.”