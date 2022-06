Ook zondag nog Lieve Leie Feesten in centrum Gent. “Fantastisch gestart, en nu nog een dag met zon”

Henk Hellemans van rederij De Gentenaar, én van de dekenij Groene Veerle, is meer dan tevreden. “We hebben behoorlijk pech gehad op onze eerste dag", lacht hij, “en toch was het een succes. De middag startte met DJ Kids, en dat trok meteen heel veel volk. Maar dan heeft een accordeonist bij het opbouwen zijn vingers bezeerd, waardoor we een optreden hebben moeten afgelasten, en kregen we een stevige plensbui over ons heen, die het volk wegjoeg. In de vooravond werd het gelukkig weer droog, en hebben DJ Benoelie op het Veerleplein en vooral The A-Ties op de Groentenmarkt het volk teruggelokt.”