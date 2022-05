Ook Wondelgem heeft supportersclub voor Real Madrid: “Op cruciale momenten staat onze ploeg er”

Gent Op gesprek bij Geert Merchiers, de Oost-Vlaam­se procureur des Konings: “Je moet als magistraat niet in een ivoren toren wonen, maar met beide voeten in het leven te staan”

Top magistraat Geert Merchiers (57) is al een lange tijd gepokt en gemazeld binnen het parket van Oost-Vlaanderen waar hij al verschillende functies uitoefende. Als provinciaal procureur zet hij in Oost-Vlaanderen de lijnen uit over hoe criminelen in de provincie worden vervolgd. Wij hadden een gesprek met deze magistraat over zijn job, zijn blik op justitie en de uitdagingen van de toekomst.

27 mei