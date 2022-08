Ook provinciedomeinen schakelen over naar code rood

“Om veiligheidsredenen wordt de toegang tot natuur-en bosgebieden afgeraden. Roken en vuur maken is er sowieso verboden. Laat ook geen glas of ander afval achter in het bos en de natuur. Hou het veilig”, zegt gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Leefmilieu. Er zijn momenteel nog geen onverwachte branden geweest, maar door de droogte is het gevaar uitzonderlijk groot. “ We zullen het verbod dus strikt opvolgen. De medewerkers van de recreatiedomeinen zullen er op toezien dat het gerespecteerd wordt”, voegt An Vervliet, gedeputeerde voor recreatiedomeinen nog toe.