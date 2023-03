Ook Pirlewiet VZW is helemaal JEZ!: “Iedereen heeft recht op vakantie”

Wat ooit in 1987 is begonnen als een wild idee van enkele economiestudenten, groeide door de jaren heen uit tot een ijzersterke organisatie. Het Pirlewiet vzw organiseert reizen voor kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen die in armoede leven. Vakantie is voor hen lang niet vanzelfsprekend. “Iedereen heeft nood om er af en toe even tussenuit te mogen zijn”, weet coördinator Anke Wulteputte.

“Voor onze jongeren zetten we nu een actie op poten voor JEZ!”, zegt Wulteputte. “Bedoeling is om de jongeren zelf te laten doorstromen tot monitor. Maar er zijn opnieuw financiële drempels. Die willen we weghalen.” Een cursus kost 125 euro, Pirlewiet vzw hoopt er zo’n vijftal te kunnen betalen. Wulteputte: “Als we 625 euro samensprokkelen dan is onze actie zeker geslaagd.” Steunen kan via deze link.