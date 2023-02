Ook in Mariakerke en Wondelgem protest tegen sluiten van de wijkbibliotheken. “Dat is zelfs slecht voor de ecologische voetafdruk”

Net zoals in Sint-Amandsberg is ook in Wondelgem en Mariakerke consternatie ontstaan over het sluiten van de wijkbibliotheken. In Sint-Amandsberg kwam in december al een massa volk op straat tegen de beslissing, in Mariakerke en Wondelgem wordt het protest eerder online en op papier. In tal van handelszaken liggen petitielijsten, en ook de scholen mobiliseren de ouders van hun leerlingen om te tekenen. Want beide wijkbibs fusioneren tot één bib, dat heeft verstrekkende gevolgen. “Dat er protest is in het anders zo rustige en gelaten Mariakerke, dat zegt al veel", zegt Jan De Proost, zelf al 20 jaar inwoner van Mariakerke. Hij maakte de website www.debibmoetblijven.be, waar intussen tientallen getuigenissen op staan. “In Mariakerke is er werkelijk niks, als ze nu ook nog onze bib gaan afpakken, dan is het toch logisch dat mensen boos zijn? Bovendien moeten we dan de auto nemen om naar een veel verderaf gelegen wijkbib in Wondelgem te gaan. Dat is zelfs slecht voor onze ecologische voetafdruk. Nog los van het feit dat mensen niet eens zo ver willen gaan voor een bibliotheek. Het mooiste voorbeeld zie je in Dendermonde, daar werden een tijd terug alle wijkbibs gesloten, een jaar later waren er 20.000 ontleningen minder. En wat met de vele scholen die nu te voet naar de bib gaan? Moeten die dan weer een bus inleggen?”