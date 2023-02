Ook in Gent werd molotovcocktail naar schoonheidssalon gegooid: kaderen aanslagen in drugsmilieu?

In de Tentoonstellingslaan in Gent is in de nacht van maandag op dinsdag een vermoedelijk zelfgemaakte molotovcocktail gegooid naar een schoonheidssalon. Afgelopen week was een filiaal in Wilrijk van dezelfde keten ook al het doelwit van een aanslag, net als een ander schoonheidssalon. Is er een link tussen de drie aanslagen? De drie salons kunnen in elk geval in verband worden gebracht met drugscriminelen, al worden nog verschillende pistes onderzocht.

Het was omstreeks 3.20 uur in de nacht van maandag op dinsdag dat de buurt in Gent werd opgeschrikt door een luide knal. Buurtbewoners dachten in eerste instantie aan een nieuwe ontploffing in een appartementsgebouw, zoals eind januari. Maar dit keer bleek het om iets anders te gaan. Tegen de gevel van laserstudio Skintopia werd een, volgens goede bronnen zelfgemaakte, molotovcocktail gegooid. Twee dagen eerder was het filiaal in Wilrijk van dezelfde keten Skintopia ook het doelwit van een aanslag. Ook toen werd een zelfgemaakt projectiel tot ontploffing gebracht. Nagenoeg hetzelfde incident deed zich diezelfde ochtend voor aan de Fruithoflaan in Berchem, ter hoogte van Fortis.

Drie schoonheidssalons

De aanslagen in het drugsmilieu blijven dus niet beperkt tot Antwerpen. Ook in Mechelen en Gent troffen de criminelen al verschillende keren raak. Opvallend daarbij is dat drie recente aanslagen bedrijven uit de wellness-sector viseerden.

Politie en gerecht gaan ervan uit dat conflicten binnen het drugsmilieu de oorzaak zijn van de aanslagen. Samir Aberkane is de sterke man achter Skintopia, dat laserstudio’s heeft in Gent, Mechelen en Wilrijk. Aberkane, die vooral gekend is van de pizzaketen Kingslize Pizza, werd in een ver verleden in verband gebracht met een aantal belangrijke drugscriminelen. Maar het is niet zeker dat hij het doelwit is van deze aanslagen.

Geviseerde Mechelse familie

Ook een van Aberkanes medewerkers, die de vestiging van Skintopia in Wilrijk zou leiden, wordt mogelijk geviseerd. Zij is een telg van de familie C. uit de Bethaniënstraat in Mechelen. Die familie was eerder al het doelwit van geweld. Op 15 februari ontplofte een brandbom aan de voordeur van de woning.

De schoonheidsspecialiste, in het milieu ook ‘Blondie’ genoemd, is de ex-partner van voortvluchtige drugscriminelen als Kamal E.B. en ‘De Algerijn’. Haar broer zou bovendien overhoop liggen met een aantal drugscriminelen. Hij zou voorschotten voor uithalingen in ontvangst hebben genomen, maar hij zou nooit over zijn gegaan tot het effectief uithalen van die ladingen.

Vijf studenten

Bij de aanslag van maandagnacht in Gent sneuvelde het glas aan de voordeur door de ontploffing en de brand die volgden na de molotovcocktail. De vlammen woedden kort maar krachtig en bereikten ook het raam op de eerste verdieping. Daar wonen 5 jonge vrouwen, studenten, samen. Eén van hen kon het vuur op het gelijkvloers blussen. Niemand van hen raakte gewond, maar zij werden wel geëvacueerd.

Zowel de politie, brandweer als ontmijningsdienst DOVO kwamen ter plaatse. Ook het parket arriveerde niet veel later op de plaats van de feiten. De twee omliggende straten werden tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Hierdoor was ook de regeling van het openbaar vervoer tijdelijk verstoord. “We hebben een branddeskundige aangesteld en wachten zijn bevindingen af. Ook het onderzoek naar de dader of daders is volop aan de gang", klinkt het bij het parket.

Volledig scherm Straten volledig afgesloten rond plaats delict. © DVEG