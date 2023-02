Ook in Gent actie gepland tegen opsluiting Olivier Vandecasteele

Gentse Sidi vertrekt maandag naar Turkije: “200.000 euro opgehaald, en het is nodig”

Gentenaar Sidi El Omari vertrekt maandag naar Turkije met meer dan 200.000 euro. Hij zal er op toezien dat het geld besteed wordt om de slachtoffers van de vernietigende aardbeving zo goed mogelijk te helpen. Het bedrag kwam toegestroomd op de rekening van Karama Solidarity, een Brusselse vzw die zich ook in onder andere in Oekraïne en Mali inzet. “Er is nog veel nood aan tenten, soms is het daar -4 graden.”