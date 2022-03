Ook Gent ontdekt Het Laatste Nieuws op kleiner formaat: “Eindelijk plaats voor koffie en croissant op tafel”

Gent Gent is afval in Citadel­park beu en ruimt het voortaan niet meer op: “Hopelijk opent dit de mensen de ogen”

“De Groendienst is soms een halve dag bezig met het opruimen van zwerfvuil in parken. Dit pikken we niet langer. We gaan - als experiment - niet meer opruimen in het Citadelpark.” Dat is een wel heel opvallend initiatief waar de stad Gent mee wil uitpakken. Of het effect zal hebben, valt af te wachten.

