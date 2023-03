Ook deze Gentse Delhaize-winkels staken mee: klanten voor gesloten deur

Vier Gentse winkels

Op de parking van Delhaize in Wondelgem wandelt Silke Inghels (42) rond. Zij werkt al bijna 25 jaar in deze winkel. “Alle winkels verzelfstandigen, dat is echt het slechtst denkbare scenario", zucht ze. “Dit hadden we echt nooit verwacht. Dus ja, we hebben het werk neergelegd, en we weten nog niet voor hoe lang.” De rest van het bijna 80-koppige team zit binnen, in de winkel. Allemaal zijn ze er het hart van in. “Een zelfstandige zal ons nooit het loon betalen dat we nu krijgen”, legt Silke uit. “De eerst twee jaar misschien nog, maar daarna? Onmogelijk. Niemand ziet dat zitten. We hebben hier een goed team, het is hier aangenaam werken. Maar hoe het nu verder moet, weten we niet. Op 14 en 21 maart is er nog een speciale ondernemingsraad waarop vragen gesteld kunnen worden, maar marge voor onderhandelen is er niet meer. Nog zoiets, als we bij een zelfstandige werken, zal dat met een kleiner team zijn, en valt waarschijnlijk zelfs de vakbondswerking weg.”