Ook als je dementie krijgt, kan je vrijwilliger zijn: Arteveldehogeschool stelt gids samen

“Dementie is geen reden om niet aan de slag te gaan als vrijwilliger. In tegendeel, het helpt om sociaal en fysiek te blijven deelnemen in de samenleving", zegt Hanne Bossuyt, docent ergotherapie en onderzoeker aan Arteveldehogeschool. “ Ze kiezen iets dat past bij hun talenten, interesses en mogelijkheden. Denk aan repareren van fietsen, tuinen onderhouden of met iemand gaan wandelen.” Haar collega Elise Cornelis, ook onderzoeker aan Arteveldehogeschool, valt haar bij. “Deze personen hebben enorm veel baat bij het uitvoeren van betekenisvolle activiteiten. En dat kan ook als vrijwilliger.”

De inspiratiegids is ontstaan tijdens een ondersteuningsgroep ‘Kansen creëren om personen met dementie als vrijwilliger te laten participeren’. Deze ondersteuningsgroep liep gedurende het vorige academiejaar. Dit is een mooi voorbeeld van co-creatie tussen verschillende organisaties. In de inspiratiegids getuigen verschillende personen met dementie hoe zij vrijwilligerswerk ervaren. Vera is zo iemand. Ze vertelt: “Ik ga twee keer in de week een handje helpen in het dierenasiel hier in de buurt. Ik geef er eten aan de honden en katten, of help bij het kuisen van hun hokken. Ik was eerst wat onzeker, maar nu ben ik al goed geroutineerd. Ik vind het fijn om te gaan, ik draag een steentje bij en voel me nuttig en gewaardeerd.”