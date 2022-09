Ook 17 sociale woningen gebouwd in nieuwe wijk langs Schelde: “Projectontwikkelaar was nochtans niet verplicht”

Enkele jaren geleden vond je er nog de oude betonfabriek van bouwbedrijf Maes, maar intussen is nieuwbouwwijk Lux langs de Toemaattragel in volle ontwikkeling. Op termijn worden er maar liefst 186 appartementen en woningen gebouwd. 17 ervan worden sociaal verhuurd. Reden te meer voor schepen van Wonen Tine Heyse (Groen) om langs te komen.

“Projectontwikkelaar Alides was niet verplicht om stukje sociale woningen te voorzien”, zegt Heyse. “Maar gelukkig hebben we hen kunnen overtuigen.” Concreet mag het Gentse Sociaal Verhuurkantoor de woningen voor zeker 24 jaar verhuren. En dat aan sociale prijzen. “Zo kost een tweeslaapkamerappartement -goed voor vier personen- minder dan 600 euro. Daar gaan nog eens een huursubsidie (gemiddeld rond de 250 euro, red.) van af.”

342 woningen

Tegen 2025 wil de Stad Gent 500 woningen via het sociaal verhuurkantoor (SVK) verhuren. Met deze 17 sociale woningen komt de teller op 342 woningen te staan. Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA), die woensdag ook aanwezig was, benadrukt het belang van die kantoren.

“De overheid werkt er samen met de privésector”, zegt hij. “Dat is nodig, want het is moeilijk om projecten gedaan te krijgen.” Bij sociale verhuurkantoren krijgt de eigenaar een lagere huur. Maar in ruil is hij zeker dat de huur elke maand betaald wordt. Stel dat de sociale huurder zijn huur niet stort, dan nog betaalt het kantoor de huur aan de eigenaar.